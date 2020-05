[Débat vidéo] Après-COVID : la relance économique de l'Union européenne sera-t-elle verte ? Vidéo

Le Green Deal d'Ursula von der Leyen sera-t-il sacrifié sur l'autel de la relance économique européenne ou au contraire sortira-t-il renforcé de cette crise sanitaire ? C'est le sujet qui anime aujourd'hui l'Union européenne, alors que les indicateurs économiques du continent sont dans le rouge et que la Commission européenne prépare le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2021-2027).





A l'occasion de la journée de l'Europe, ce samedi 9 mai, France 24 et RFI s'emparent du sujet et proposent un débat avec Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, Amélie de Montchalin, Secrétaire d'Etat aux affaires européennes et Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie/Groupe des Verts. Partenaire de France 24, Toute l'Europe s'associe à ce débat co-animé par Caroline de Camaret et Dominique Baillard au cours duquel les intervenants abordent également d'autres thèmes d'actualité : santé, solidarité, frontières, marché intérieur...

Samedi 9 mai à 13h10 et 21h10 sur France 24, à 14h10 sur RFI.