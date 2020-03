Crise migratoire : qu'en est-il de l'accord entre l'UE et la Turquie ? Question-Réponse Barthélémy Gaillard

En quatre ans, la Turquie est passée d'un contrôle strict de l'immigration illégale depuis son territoire vers l'Europe à une permissivité qui a mené au moins 20 000 migrants à se masser à la frontière gréco-turque depuis le vendredi 28 février. Qu'est-il advenu de l'accord migratoire UE-Turquie conclu en 2016, et comment la situation a-t-elle pu en arriver là ?

Le président du Conseil européen Charles Michel et le président turc Recep Erdoğan se sont rencontrés le 4 mars 2020 à Ankara pour discuter de la crise migratoire qui se déroule à la frontière gréco-turque / Crédits : Necati Savaş - Commission européenne

Des jets de pierre d'un côté, des grenades lacrymogènes de l'autre. Depuis le 28 février dernier, les mêmes scènes d'affrontements se rejouent quotidiennement ou presque entre les migrants venus de Turquie et la police grecque au checkpoint de Pazarkule, où la Turquie laisse - voire encourage, selon certains - les migrants affluer.

En une semaine, les autorités grecques auraient empêché l'entrée de 35 000 personnes sur son territoire, tandis que le Haut-Commissariat aux Réfugiés estime que 20 000 migrants se seraient installé le long de la frontière greco-turque dans l'espoir de passer en Europe. Et pourtant, depuis quatre ans presque jour pour jour, l'Union européenne et la Turquie sont liées par un accord migratoire. Il avait été signé le 18 mars 2016, à la suite de la "crise migratoire" qui avait agité l'Europe. Ankara s'était alors engagée à exercer des contrôles plus stricts à ses frontières pour juguler l'immigration illégale en coopération avec Frontex ainsi qu'à accueillir tous les migrants illégaux venus de son territoire et arrêtés en Grèce.



En retour, Bruxelles s'était engagée de son côté à financer à hauteur de 6 milliards d'euros l'accueil et l'accompagnement des réfugiés sur le sol turc. Quatre ans plus tard, une question se pose : comment est-on passé de cet accord à la situation actuelle, et a-t-il été respecté entretemps ? Eléments de réponse avec Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris).

Que contient l'accord UE-Turquie sur les migrants ?

Pourquoi cet accord avait-il été conclu à l'époque ?

En 2015, l'Europe traverse une crise migratoire qui divise les Etats sur l'attitude à adopter face aux arrivées de réfugiés sur leur sol. Pour la résoudre, l'Union européenne signe un accord avec la Turquie, lieu de transit de nombreux réfugiés syriens dans leur périple vers l'Europe (ils sont aujourd'hui 3,6 millions à vivre sur le sol turc). Le principal élément de cet accord : l'engagement de la Turquie à "prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière - maritimes ou terrestres - ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'UE".

Autre point largement critiqué par les ONG et associations de défense des droits humains : pour chaque migrant renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, l'Union européenne accepte l'installation d'un Syrien de Turquie sur son sol, dans la limite de 72 000 personnes.

"Pour l'Union européenne, c'était un moyen de répondre à l'un de ses défis majeurs", juge Didier Billion, directeur adjoint de l'Iris. "Un défi majeur non seulement d'un point de vue moral, social et économique, mais aussi politique, car l'immigration est un sujet instrumentalisé par les forces populistes qui fondent leur succès sur leur rhétorique xénophobe." L'accord est donc signé le 18 mars 2016.

Comment a-t-il été appliqué depuis ?

L'accord prévoyait un contrôle plus strict des forces de l'ordre turques aux frontières, un accueil des migrants déboutés de leur demande d'asile dans un Etat européen, mais aussi des migrants illégaux. Le tout sous financement européen et sous le contrôle de la délégation de l'Union européenne en Turquie. De son côté, Ankara obtenait une relance de son processus d'adhésion et l'exemption de visa pour ses citoyens à leur entrée sur le sol européen.

Pour Didier Billion, l'accord a d'abord été appliqué scrupuleusement et efficacement par les autorités turques. "On peut considérer qu'après le 18 mars 2016, il s'est opéré une modification radicale du nombre de réfugiés qui traversaient la frontière pour rejoindre l'UE. Juste avant l'accord, on estimait que 3 500 réfugiés tentaient la traversée de la mer Egée chaque jour. Après le 18 mars, on est tombé à une quarantaine par jour." Les chiffres sont encore plus éloquents ramenés sur deux périodes d'un an : de mars 2015 à mars 2016, 800 000 réfugiés ont tenté de passer de Turquie en Grèce. De mars 2016 à mars 2017, ce chiffre passe à 26 000. Sur l'année 2019, il chute même à 11 000 [Le Monde].

"J'ai lu et entendu beaucoup de critiques venant d'ONG ou d'associations de défense des droits humains à l'encontre de cet accord. Elles étaient bien souvent justifiées, mais elles oubliaient de dire - permettez-moi de paraphraser Churchill - que c'était certes le plus mauvais des accords, mais à l'exception de tous les autres", juge Didier Billion. En clair, le pacte migratoire a dans un premier temps eu le mérite de l'efficacité. Et il l'a été "grâce à la bonne coopération entre les forces de l'ordre turques, les pays voisins et Frontex", ajoute-t-il.

Juridiquement, l'accord n'a pas été appliqué aussi largement que son contenu ne le prévoyait. Ainsi, trois ans après son application, seuls 1 843 migrants ont été renvoyés en Turquie alors que le texte prévoyait jusqu'à 72 000 renvois. A l'inverse, en mars 2019, 21 163 réfugiés syriens de Turquie ont pu s'installer en Europe. La Commission européenne a également jugé en août 2019 que les réfugiés restés sur le sol turc bénéficiaient d'un "accès aux services de base en croissance mais limité".

Financièrement, l'Union européenne a bien débloqué les deux tranches de trois milliards d'euros dévolues à la gestion des réfugiés en Turquie et à des projets pour l'insertion de ceux qui bénéficient d'une protection temporaire de la part d'Ankara. "Mais débloquer n'est pas payer, poursuit Didier Billion. Les Turcs se plaignent d'avoir reçu seulement trois milliards. Ils n'apprécient pas le mode opératoire européen, le financement sur projet, qu'ils jugent trop lent, et ils n'apprécient pas le fait qu'une large part de l'argent soit directement allouée aux ONG et ne transite pas toujours par l'Etat turc".



La Turquie affirme quant à elle avoir dépensé 22 milliards d'euros, dont 13 directement de la poche de l'Etat. Alors, vrai ou faux ? " Difficile à dire, il y a une telle bataille des chiffres autour de l'engagement de la Turquie dans cet accord qu'on ne peut pas se prononcer. En revanche, il est très probable que la Turquie ait dépensé bien plus pour les réfugiés que les 6 milliards reçus de l'Union européenne", avance Didier Billion.

Pourquoi l'accord UE-Turquie est-il aujourd'hui menacé ?

Si la Turquie a mis à exécution sa menace d'ouvrir sa frontière le 28 février dernier, elle utilisait ce levier politique depuis longtemps déjà, au gré de ses accrochages diplomatiques avec les Etats européens. En 2017, à la suite du refus des Pays-Bas d'autoriser deux ministres turcs à participer à des meetings de soutien de la diaspora à M. Erdogan, le ministre des Affaires européennes avait évoqué la possibilité de "réexaminer [l'accord sur] les frontières terrestres" [AFP/Le Monde]. En 2019, son homologue des Affaires Etrangères annonçait même la suspension de l'accord, réclamant une application immédiate de l'exemption de visa dont devaient faire l'objet les citoyens turcs à leur entrée sur le sol européen [Euractiv].

En clair, la Turquie exploite diplomatiquement cet accord pour servir au mieux ses intérêts, comme l'explique Didier Billion. "En Turquie, pendant assez longtemps, l'accueil des réfugiés s'est plutôt bien passé. L'extrême-droite n'a pas instrumentalisé la question. Erdogan s'en est emparé en mobilisant la rhétorique de la solidarité, en martelant le message 'nous accueillons nos frères'. Puis à terme, l'arrivée massive de réfugiés a commencé à avoir des conséquences économiques. Ces réfugiés constituent une manne de travailleurs souvent illégaux qui ont fait chuter le coût du travail. Comme il y a aussi beaucoup de classes moyennes syriennes possédant un petit pécule qui se sont installées en Turquie, elles ont exercé une certaine pression sur le marché immobilier et ont fait également grimper les prix. Erdogan a commencé à sentir une certaine irritation de ses concitoyens vis-à-vis de l'immigration. Comme c'est un animal politique, il a exploité le filon après avoir perdu les élections à Istanbul et Ankara au printemps 2019", analyse le chercheur.

Recep Erdogan "est passé du thème de la solidarité au registre du rejet pour récupérer l'électorat qu'il avait perdu. Tout a basculé avec la bataille d'Idleb, en Syrie, qui a valu à la Turquie de lourdes pertes humaines au sein de son armée, la désapprobation de la France et d'autres Etats membres de l'Union européenne, mais aussi un nouvel afflux massif de réfugiés à venir. Sur les trois millions d'habitants que compte la région, on dénombre un million de déplacés, dont une partie essaie d'aller vers le nord dans l'espoir de fuir les bombardements et d'atteindre la Turquie. C'est pour cela que les Turcs bloquent la frontière syrienne et se disent qu'il faut 'se délester' côté européen. On ne peut pas cautionner, mais il faut comprendre", explique-t-il.

Mécontent du manque de soutien européen dans sa guerre contre le régime de Damas l'aviation russe, Erdogan a donc mobilisé l'arme migratoire, déclarant : "Si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les portes et enverrons 3,6 millions de migrants" [AFP/RFI].



Sans en arriver à de telles extrémités, la Turquie a néanmoins joué un rôle actif dans les récents mouvements de population à la frontière gréco-turque, comme l'appuie Didier Billon : "C'est manifestement orchestré puisque des témoignages indiquent que les dizaines de bus remplis de réfugiés qui sont partis vers la frontière viennent particulièrement de certains districts d'Istanbul encore sous le contrôle de l'AKP. L'autre indice qui étaye cette thèse, c'est que les migrants ne vont pas n'importe où. Ils viennent à la frontière grecque, mais pas à la frontière bulgare. Pourquoi ? Parce qu'Erdogan veut conserver de bonnes relations de voisinage avec la Bulgarie, contrairement à la Grèce avec qui les relations sont houleuses historiquement".



Si l'accord n'est pas rompu, il est donc extrêmement menacé, un peu à l'image du processus d'adhésion de la Turquie, toujours engagé, mais dont le conseil de l'UE affirme que les négociations sont "au point mort".

