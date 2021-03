Covid-19 : à quoi ressemblerait le certificat vert européen, destiné à faciliter les voyages ? Question-Réponse Barthélémy Gaillard

Depuis le début de la vaccination dans les Etats membres, la question d'un "passeport vaccinal" permettant aux citoyens européens de circuler sur le territoire de l'Union se fait de plus en plus pressante. Pour favoriser une approche coordonnée, la Commission a proposé de mettre en place un certificat vert numérique.

Le 17 mars, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé sa proposition législative de "Digital Green Pass" - Crédits : Etienne Ansotte / Commission européenne

Lancées le 27 décembre dernier, les campagnes de vaccination nationales des Etats membres contre le Covid-19 connaissent des fortunes diverses. La part de la population ayant reçu au moins une dose varie de 1 à 4 entre la Bulgarie, pays le moins avancé d'Europe, et Malte, pays le plus en pointe.

Malgré ces disparités, mais aussi les problèmes d'approvisionnement et les pénuries localisées, ces campagnes de vaccination suscitent l'espoir d'une possible immunité collective dans les mois à venir. En attendant que celle-ci survienne, plusieurs questions se posent. Parmi elles, celle de la création d'un "passeport vaccinal européen". Un sujet qui divise au sein des Vingt-Sept, comme ont pu en témoigner les diverses déclarations et décisions prises par les chefs d'Etat et de gouvernement depuis le mois de janvier.

Quand l'idée d'un "passeport vaccinal" est-elle apparue ?

En janvier 2021. L'idée, formulée en premier lieu par le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis, consistait à créer un document unifié au niveau de l'Union, permettant aux citoyens vaccinés d'attester de leur vaccination contre le coronavirus.

Ce document avait vocation à être présenté lors des voyages sur le territoire de l'UE, et à autoriser de se rendre librement dans un autre pays membre sans devoir présenter de tests PCR négatifs, ou encore devoir se soumettre à des périodes de quatorzaine avant de pouvoir se déplacer sur son territoire. Comme l'avait précisé le chef du gouvernement grec, sa proposition ne consistait pas en une "condition préalable en cas de déplacement", mais d'un système facilitant les voyages au sein de l'UE.

Quelles positions les Etats membres ont-ils adopté sur cette question ?

Hormis la Grèce, Malte, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal se sont rapidement exprimés en faveur de ce "passeport vaccinal". Les économies de ces pays reposant en grande partie sur le tourisme intra-européen, l'instauration d'un tel système faciliterait la venue des estivants sur leur territoire, et relancerait donc l'activité des hôtels et restaurants. Dans ces Etats, les gouvernements présentent le passeport vaccinal comme une solution efficace pour que les institutions européennes puissent se sortir de l'actuel dilemme auquel elles sont confrontées : maintenir la libre circulation, un principe fondateur de l'Union, tout en limitant les risques de propagation de l'épidémie.

A l'inverse, la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas avaient originellement fait part de leurs doutes quant à la mise en place de ce système dans les prochains mois. Ils sont néanmoins progressivement revenus sur leur position et ont depuis proposé des alternatives.

En janvier, Paris avançait ainsi plusieurs arguments pour repousser la mise en place d'un tel système. Le premier était d'ordre pratique. Alors qu'une très faible part de la population européenne seulement avait reçu au moins une première dose de vaccin, l'heure était encore à la vaccination et pas à la réflexion sur ses conséquences en termes de circulation des personnes.

"C'est une idée sur laquelle la France considère qu'on ne doit pas ouvrir le débat maintenant. Quand l'accès au vaccin sera généralisé, ce sera différent", avait ainsi résumé le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes français Clément Beaune le 17 janvier. Interrogé sur France 5 le 18 janvier, le Premier ministre Jean Castex avait quant à lui également affirmé qu’étant donné le caractère facultatif de la vaccination en France, il était "étonnant de rendre obligatoire un certificat vaccinal". Des réserves qui n'ont néanmoins pas empêché plusieurs Etats membres, mais aussi des entreprises privées de créer leurs propres certificats garantissant l'immunité des voyageurs contre le Covid-19.

Quelles initiatives ont déjà été prises ?

L'association internationale des transporteurs aériens (IATA) a notamment élaboré un "travel pass", une plateforme compilant les exigences de chaque pays et centralisant les informations de santé des voyageurs. Un projet destiné à relancer le secteur aérien, particulièrement touché par la crise du Covid-19. Sur le même modèle, Air France a lancé son propre pass sanitaire le 11 mars.

Du côté de la puissance publique, plusieurs gouvernements ont engagé des entreprises similaires, y compris en Europe. Outre l'Islande, qui a déjà mis en place un tel système, la Pologne, la Hongrie, la Suède et le Danemark ont ou vont créer un certificat vaccinal pour les voyageurs étrangers et leurs propres ressortissants. La Grèce et Chypre en ont fait de même avec Israël en signant un accord bilatéral autorisant leurs ressortissants vaccinés à pouvoir se déplacer de part et d'autre de la Méditerranée. L'Estonie, très avancée dans sa politique de numérisation de ses services administratifs, a également passé un accord avec l'OMS pour mettre en place des échanges d'informations et un certificat numérique de vaccination contre le Covid-19. La Finlande pourrait lui emboîter le pas. La Pologne, l'Estonie, la Lituanie et la Roumanie autorisent déjà pour leur part les voyageurs attestant de leur immunité à pénétrer sur leur territoire sans autre justificatif.

Devoir attester de son état immunitaire n'a rien d'une nouveauté. De nombreux Etats exigent, par exemple, déjà des certificats de vaccin contre la fièvre jaune, comme en atteste cette liste établie par l'OMS. C'est la raison pour laquelle l'institution internationale a créé le carnet de vaccination international. Un petit livret jaune exigé pour se rendre dans certains pays, notamment africains, où la maladie sévit plus particulièrement. Néanmoins, cette obligation concerne des flux de populations moins importants que ceux observés au sein de l'espace de libre circulation européen.

Côté français, Emmanuel Macron a annoncé le 25 février qu'il songeait à mettre en place un système de pass sanitaire. Ce pass numérique centraliserait les informations sur la situation vaccinale mais aussi les tests sérologiques et PCR. Non obligatoire, il n'autoriserait pas à voyager librement mais permettrait de fréquenter les bars et restaurants, qui pourraient donc rouvrir leurs portes aux personnes ne présentant aucun danger de contamination. Un système qui rappelle celui actuellement expérimenté en Israël, où les citoyens vaccinés se sont vus accorder un "badge Covid-19" leur garantissant pendant six mois l'accès aux bars, restaurants et boîtes de nuit du pays.

Face à la multiplication de ces initiatives nationales, tout l'enjeu pour les institutions de l'Union européenne consiste donc à empêcher une cacophonie européenne sur ce dossier, sans pour autant contrevenir aux droits fondamentaux des citoyens.

Que propose la Commission européenne ?

Si la Commission européenne ambitionnait déjà de créer un passeport vaccinal électronique au niveau européen en 2019, l'irruption de la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes. Et pour cause : la maladie a paralysé le continent et poussé les Etats membres à instaurer des restrictions entravant le principe de libre circulation des personnes. Aujourd'hui, le passeport vaccinal revêt un enjeu majeur, puisqu'il est devenu un outil potentiel qui permettrait de pouvoir se déplacer librement sur le territoire de l'Union.

Face aux prises de position des chefs d'Etat et de gouvernement, survenues quelques jours seulement après le lancement des campagnes de vaccination fin décembre, la Commission européenne avait d'abord joué la prudence. Elle s'était à l'origine tenue à une position proche de celle de la France, arguant qu'il fallait d'abord se concentrer sur la stratégie vaccinale avant de s'interroger sur ses conséquences en termes de libre circulation.

Elle s'est néanmoins rapidement exprimée, à la mi-janvier, en faveur d'une "preuve de vaccination standardisée". Position soutenue par le Conseil européen au cours de deux sommets tenus fin janvier et fin février, au cours desquels les Vingt-Sept ont donné mandat à l'exécutif pour élaborer une proposition législative. Cette dernière, rendue publique le 17 mars, porte sur la création d'un certificat vert numérique au niveau européen.

Passeport vaccinal, certificat vert, quelles différences ?



Dès ses premières déclarations en faveur d'une telle initiative, la Commission européenne a préféré l'appellation de "certificat vert" à celle de "passeport vaccinal". Derrière cette nuance sémantique, deux enjeux principaux : ce certificat ne constitue en aucun cas un document indispensable pour pouvoir se déplacer sur le territoire de l'Union — il n'a donc rien d'un passeport — et intègre également d'autres informations prouvant l'immunité de son porteur que la seule vaccination (test PCR ou sérologique).

Concrètement, ce certificat vert numérique permettrait donc aux citoyens européens et aux ressortissants de pays tiers vivant sur le territoire de l'Union de pouvoir attester de leur immunité de trois manières différentes. Soit en prouvant qu'ils ont bien été vaccinés, soit avec un test PCR négatif ou encore avec un test sérologique indiquant qu'ils ont récemment contracté la maladie.

Ce système serait par ailleurs étendu à l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. A noter que les Etats membres seraient laissés libres d'inclure dans ce certificat vert les personnes vaccinées avec des vaccins non autorisés par l'Agence européenne des médicaments (AEM) et la Commission européenne. La Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne ont en effet acheté des stocks de Sinopharm et de Spoutnik V, les vaccins russe et chinois, non validés par l'AEM. Leurs citoyens pourraient donc néanmoins bénéficier du certificat vert. La durée de validité du certificat serait laissée à l'appréciation des Etats membres, avec certains plafonds définis au niveau européen (le certificat sérologique ne pourrait pas être utilisé plus de 6 mois).

Ce document ne constituerait en revanche pas une condition sine qua non pour pouvoir voyager sur le territoire de l'Union, ce qui reviendrait à entraver la libre circulation, l'un de ses principes fondamentaux. Il devrait en revanche "faciliter l'exercice de ce droit", précise la Commission, et par exemple éviter à son porteur de devoir se soumettre à une période d'isolement à son arrivée dans un autre Etat membre. Si elle était appliquée en l'état, la proposition de la Commission européenne laisserait néanmoins la possibilité aux gouvernements de maintenir l'obligation de quarantaine s'ils le souhaitaient, mais ils devraient en justifier les raisons auprès de Bruxelles. Les citoyens européens ne possédant pas de certificat vert pourraient quant à eux continuer à circuler sur le territoire de l'Union dans les conditions actuelles.

Concrètement, ce certificat vert serait donc disponible sous forme numérique, et authentifié par un QR code afin d'éviter les fraudes et le développement d'un marché noir. Chaque établissement délivrant des résultats de test ou des comptes rendus de vaccination dispose de sa propre signature numérique. Ces données authentifiées seraient ensuite compilées et protégées par chaque Etat membre.

La Commission européenne créerait pour sa part un portail centralisé relié à l'ensemble des administrations concernées des Etats membres, des centres de vaccination aux services douaniers. Autrement dit, la Commission ne projette pas pour l'instant de mettre en place une base de données unique mais de faciliter les échanges d'informations recueillies au niveau national. Enfin, les données figurant sur le certificat vert seraient rédigées dans la langue de l'Etat membre le délivrant ainsi qu'en anglais.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé que ce certificat vert pourrait être effectif "d'ici l'été". Il pourrait également être étendu à d'autres pays tiers et pourrait autoriser à des ressortissants étrangers de se rendre sur le territoire de l'Union.

Q uelles questions ce certificat vert pose-t-il pour l'Union européenne ?

D'un point de vue médical d'abord, deux questions restent en suspens. Les scientifiques n'ont pour l'instant pas pu établir avec précision dans quelle mesure les personnes vaccinées pouvaient encore transmettre ou non le virus, ni déterminer avec certitude la durée de l'immunité garantie par des quatre vaccins autorisés en Europe, ceux de Pfizer/BioNTech, de Moderna, d'AstraZeneca et de Janssen. L'OMS avait alerté par deux fois sur ce point en avril et juillet 2020, affirmant qu'un passeport vaccinal ne pouvait en aucun cas être considéré comme un passeport immunitaire au vu des connaissances scientifiques actuelles. Un argument repris par Jean Castex le 18 janvier. Néanmoins, une étude scientifique israélienne parue le 8 février indique une chute de 75 % de la charge virale des personnes vaccinées depuis deux semaines.

Au sein même des Etats membres, cette distinction opérée entre personnes vaccinées et non vaccinées pourrait également ouvrir la porte à d'autres formes de discrimination, en autorisant les personnes immunisées à fréquenter les restaurants et cinémas, interdits à ceux ne l'étant pas.

Le passeport vaccinal interroge également sur le plan de la protection des données. En juin 2020, Wojciech Wiewiórowski, le contrôleur européen de la protection des données, avait également souligné que la constitution d'un tel dossier de données constituait un risque élevé d'atteinte aux droits fondamentaux européens et qualifié l'idée d'un passeport vaccinal d'"extrême". La Commission assure pour sa part que seules les données médicales essentielles devraient apparaître lors d'un déplacement et que les autres informations seraient précieusement gardées par les Etats membres.

