Coronavirus : chronologie de la pandémie en Europe Synthèse Agnès Faure

Quelques mois après l'apparition de la maladie en Chine, le coronavirus a désormais atteint tous les continents. Une pandémie dont l'Europe est devenue l'épicentre, entraînant de lourdes conséquences pour la santé et la vie quotidienne de ses citoyens. Retour sur les évènements clés qui ont jalonné cette crise sanitaire.

Novembre - décembre 2019 : apparition du virus à Wuhan en Chine

Le nouveau coronavirus, d’abord appelé nCov-19 ou Covid-19, est pour la première fois signalé en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Le pays déclare officiellement son premier cas de contamination le 8 décembre à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La maladie aurait cependant été contractée pour la première fois trois semaines plus tôt, selon un quotidien hongkongais.

D’abord très localisé, le virus se propage au reste de la Chine puis de l’Asie, avec un premier cas découvert en Thaïlande le 13 janvier 2020. D’autres cas sont aussi déclarés à bord de deux bateaux de croisière, le MS Westerdam et le Diamond Princess, en provenance respectivement de Hong-Kong et d’Okinawa (Japon). Les deux paquebots sont alors mis en quarantaine et ne peuvent accoster, pour éviter de favoriser la contagion. L’épidémie n'en est encore qu'à ses débuts. Elle sévit principalement en Asie, où l’ensemble des pays adoptent très rapidement des mesures de confinement de leur population.

Janvier 2020 : premiers cas signalés en Europe et premières mesures

Ce n’est qu’à la fin du mois de janvier que les premiers cas apparaissent en Europe, et plus particulièrement en France. Le 24 janvier 2020, trois personnes revenues de Chine sont identifiées comme ayant été contaminées par le virus. Malgré la mise en quarantaine des sujets infectieux, le virus se répand en Europe et frappe particulièrement l’Italie, qui recense 35 713 cas au 19 mars 2020.

Fin janvier, l'épidémie touche également le continent américain et l'Océanie.

28 janvier 2020 : l'Union européenne active son dispositif de crise



Le 28 janvier, face à la recrudescence de cas en Italie, la présidence croate de l'Union européenne prend une première mesure en déclenchant le dispositif pour une réaction politique en situation de crise. Activé en mode "partage d'information", cet outil du Conseil permet de faire en sorte que les États membres et les institutions parviennent à une compréhension commune de la situation, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre.

8 mars 2020 : première mise en quarantaine du nord de l'Italie

Le 8 mars, le président du Conseil italien Giuseppe Conte place en quarantaine les régions italiennes les plus touchées, avant d’étendre cette mesure le lendemain à l’ensemble du territoire par décret. Les Italiens ont dès lors l'obligation de rester chez eux, sauf pour des déplacements indispensables (courses, soins de santé, travail) à condition de présenter un justificatif.

10-12 mars 2020 : l’Union européenne annonce des mesures de soutien financier

La France et l’Italie appellent à des réponses coordonnées au niveau européen. Demandée par le président français, une première réunion du Conseil européen se tient par visioconférence le 10 mars. A l’issue de celle-ci, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel présentent un premier plan de relance visant à soutenir les Etats européens dans leur lutte contre l’épidémie. Il est notamment prévu de débloquer 25 milliards d’euros pour soutenir l’économie et les différents systèmes de santé. Dans le même temps, un fonds d’investissement est créé pour la recherche d’un vaccin et la mobilisation des médicaments et matériels de protection des personnels de santé. Au niveau des Etats, les contraintes budgétaires définies dans le pacte de stabilité et de croissance sont assouplies pour permettre aux différents gouvernements de financer des mesures exceptionnelles de soutien à leur économie.

Quelques jours plus tard, le 12 mars, c’est au tour de la Banque centrale européenne de revenir sur l’application d’un certain nombre de règles financières afin de calmer la panique qui s'empare des marchés financiers. Parmi les mesures annoncées, le rallongement de programmes massifs de rachat de titres de dettes, qui permet de soulager la trésorerie des plus petites entreprises, mais aussi l'allègement de la règle qui oblige les banques à conserver un montant minimum de liquidités dans leurs trésoreries.

Coronavirus : Ce que peut (et ne peut pas) faire l’UE en matière de santé

11 mars 2020 : l’OMS qualifie la situation engendrée par le Covid-19 de "pandémie"

Cette situation conduit l’OMS à déclarer dans un premier temps un "état d’urgence sanitaire" puis à qualifier la situation de "pandémie" le 11 mars 2020. Si cette déclaration n’entraîne pas de mesures particulières, elle a pour effet d’accélérer la prise de décision au niveau international et européen. Ainsi, quelques heures après cette annonce, le président des Etats-Unis interdit, à compter du 13 mars pendant 30 jours, aux voyageurs étrangers en provenance d'Europe (à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande) de se rendre sur le territoire américain. D’autres pays non-Européens comme l’Inde, Israël ou la Jordanie avaient préalablement annoncé refuser l’entrée sur le territoire de personnes en provenance de tout ou partie de l'Europe, ou ressortissants de certains pays d'Europe. Ces fermetures de frontières ont pour but de limiter la circulation du virus.

12 mars 2020 : plusieurs Etats membres commencent à fermer leurs frontières et à confiner leur population

Face à cette situation, plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement européens adoptent unilatéralement un certain nombre de mesures qui visent à réduire les contacts humains. Les écoles et universités, mais aussi restaurants, bars, cinémas, sont progressivement fermés dans la plupart des pays d’Europe et les évènements sportifs ou culturels sont annulés ou reportés.

Un certain nombre d’Etats rétablissent également des mesures de contrôles à leurs frontières. La Slovaquie et la République tchèque comptent parmi les premiers pays à mettre en place ces contrôles dès le 12 mars. Ils sont imités dès le lendemain par le Danemark, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et Chypre. L’Allemagne et l’Espagne ferment également leurs frontières avec leurs pays limitrophes, dont la France, à partir du 16 mars.

Les mesures de confinement se succèdent elles aussi à mesure que l’épidémie avance. Après l'Italie, l’Espagne, la France depuis le 17 mars, ou encore la Belgique prennent des mesures drastiques en ce sens. Elles répondent à une logique de distanciation sociale définie par l’université Johns Hopkins comme le fait de "rester en dehors des lieux de rassemblement, éviter les rassemblements de masse, et maintenir une distance (environ 2 mètres) avec les autres lorsque cela est possible."

13 mars 2020 : l’OMS déclare que l’Europe est désormais l’épicentre de la pandémie

Déjà bien installé en Italie, le Covid-19 se propage extrêmement rapidement dans l’ensemble des pays européens. Le 13 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare que l'Europe est désormais l’épicentre de la pandémie. Le 15 mars, pour la première fois, le reste du monde recense un nombre de cas de coronavirus supérieur à celui constaté en Chine, d'après les chiffres de l'université Johns Hopkins. Avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France comptent parmi les 7 pays les plus touchés au monde.

17 mars 2020 : l’Union européenne ferme ses frontières extérieures pour 30 jours reconductibles

Alors que des pays comme la France et l’Allemagne avaient décidé début mars d’interdire l’exportation de leur matériel médical, Ursula von der Leyen lance le 15 mars un appel à la solidarité des Etats membres face à cette crise. "Aujourd’hui, c’est l’Italie qui a rapidement besoin de grandes quantités de produits médicaux. Mais dans quelques semaines, d’autres pays en auront besoin", alerte-t-elle. Les deux pays rétablissent leurs exportations.

En revanche, l'Union européenne décide de limiter les exportations de matériel médical hors de ses frontières : "en produisant plus, en conservant cette production au sein de l’UE et en partageant les uns avec les autres, nous pourrons protéger nos professionnels de santé, les patients et contenir la propagation du virus", prévient la présidente de la Commission européenne.

Deux jours plus tard, l’Union européenne décide de fermer pour trente jours ses frontières extérieures et de réduire au strict nécessaire les déplacements pour faciliter l’acheminement du matériel médical. Le 18 mars, la France annonce qu'elle va adopter un projet de loi d'urgence décrétant "l'état d'urgence sanitaire".

19 mars 2020 : la Banque centrale européenne annonce un plan de relance de 750 milliards d'euros

Dans la nuit du 18 au 19 mars, la Banque centrale européenne a annoncé la création d'un programme de rachat des dettes des Etats et des entreprises de la zone euro. Cette mesure leur permet ainsi de contracter plus facilement des emprunts auprès des banques pour investir dans la lutte contre l'épidémie.

Covid-19 : la Banque centrale européenne lance un programme de 750 milliards d’euros pour soutenir les Etats face à la crise