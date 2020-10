Confinement, couvre-feu, restrictions : que font les pays européens face au rebond de la pandémie de Covid-19 ? Carte et comparatif Agnès Faure & Noémie Galland Beaune

Face à la deuxième vague de la pandémie, la plupart des dirigeants européens ont annoncé des restrictions pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Quelles mesures les Etats mettent-ils en place ?

Chronologie de la pandémie de Covid-19 en Europe

Confinement

Le 19 octobre 2020, l'Irlande a été le premier pays de l'Union européenne à annoncer un reconfinement de sa population, à partir du 21 octobre et pour six semaines. Cette mesure a contraint les commerces non essentiels à fermer et les bars et restaurants à ne servir que de la nourriture à emporter. Cependant, à la différence du premier confinement, les écoles restent ouvertes.

Le même jour, le Pays de Galles a annoncé un confinement local et plus court, du 23 octobre au 9 novembre, accompagné de la fermeture des commerces non essentiels. Le reste du pays (Angleterre, Ecosse et Irlande du Nord) n'est pas soumis à un confinement.

D'autres pays ont suivi, comme la République tchèque, qui a décidé un reconfinement du pays à partir du 22 octobre, assorti d'un couvre-feu à partir du 28 octobre de 21h à 5h et la France, qui entre le 30 novembre dans un nouveau confinement, proche des modalités irlandaises, pour 4 semaines. L'Allemagne a opté pour un confinement partiel, pendant lequel les bars, restaurants, salles de sports et les institutions culturelles doivent fermer et les déplacements au sein de l'Allemagne sont interdits. Les magasins et les écoles restent cependant ouverts.

Couvre-feu

6 pays européens ont imposé un couvre-feu à leur population. Parmi eux, l'Italie a mis en place le couvre-feu le plus strict. Les bars et restaurants doivent désormais fermer leurs portes à 18h, mesure qui s'est heurtée à la colère dans les grandes villes. La Slovénie, la République tchèque, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg ont également mis en place des couvre-feu nocturnes. A noter que la Belgique a annoncé vendredi 30 octobre qu'elle instaurerait un confinement à compter du 2 novembre.

Fort niveau de restrictions

De nombreux pays européens tentent d'enrayer la propagation du virus par le biais de fortes mesures restrictives, sans mettre en place de couvre-feu ou de confinement pour autant. Certains pays, comme la Pologne, ont décidé de fermer les bars et restaurants ou de privilégier des restrictions plus localisées, comme au Royaume-Uni, qui décline les restrictions selon trois zones dépendant de la circulation du virus.

Faible niveau de restrictions



Certains pays ont en revanche opté pour des mesures de restrictions plus modérées telles que des réductions des contacts sociaux et l'obligation du port du masque limitée à certains lieux et circonstances, comme en Bulgarie ou en Autriche.

Listes des mesures par pays

Allemagne : confinement partiel du 2 au 30 novembre - déplacements limités, commerces ouverts, écoles ouvertes, rassemblements limités à 2 foyers, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Gouvernement allemand / France diplomatie

Autriche : rassemblements limités à 12 personnes en extérieur et 6 à l'intérieur, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Gouvernement autrichien

Belgique : Couvre-feu de 22h à 6h, sauf Flandres (minuit à 5h) - commerces ouverts, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, secondaire et supérieur en ligne, rassemblements limités à 4 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics. La situation va évoluer dès le lundi 2 novembre, date à partir de laquelle le pays sera entièrement confiné.

Plus d'informations : Reopen EU / France diplomatie

Bulgarie : Rassemblements limités à 30 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Reopen EU / Ambassade de France en Bulgarie



Chypre : Couvre-feux localisés dans 2 districts, rassemblements limités à 10 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Ambassade de France à Chypre



Croatie : Rassemblements limités à 50 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics et à l'extérieur lorsqu'il n'est pas possible de respecter une distance d'1,5 mètre

Plus d'informations : France diplomatie

Danemark : Bars ouverts jusqu'à 10 h, rassemblements limités à 10 personnes (50 pour des funérailles), masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Gouvernement danois

Espagne : Couvre-feu de 23h à 6h et confinements localisés dans certaines régions - commerces ouverts, bars et restaurants ouverts, rassemblements limités à six personnes, masque obligatoire dans l'espace public.

Plus d'informations : France diplomatie

Estonie : Bars ouverts à 50 % de leur capacité, événements de maximum 2 000 visiteurs en plein air ou 750 visiteurs en intérieur.

Plus d'informations : Reopen EU





Finlande : Rassemblements limités à 1 000 personnes

Plus d'informations : Reopen EU

France : confinement du 30 novembre au 1er décembre - déplacements interdits sauf exception, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles et établissements secondaires ouverts, établissements supérieurs fermés, rassemblements interdits, masque obligatoire dans les lieux publics et certaines villes

Plus d'informations : Gouvernement français



Grèce : Couvre-feu dans certaines régions de 0h30 à 5h, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Ambassade de France en Grèce

Hongrie: masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Gouvernement hongrois

Irlande : Confinement du 22 octobre pour 6 semaines - déplacements interdits sauf exception, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements interdits, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : France diplomatie

Italie : Couvre-feu décrété dans plusieurs régions - les magasins doivent fermer à 18h, écoles ouvertes, établissements secondaires et supérieurs fermés.

Plus d'informations : Reopen EU

Lettonie : Rassemblements limités dans certaines municipalités, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : France diplomatie

Lituanie : Rassemblements limités à 100 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : France diplomatie

Luxembourg : Couvre-feu de 23h à 6h, rassemblement limité à 100 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : France diplomatie

Malte : Commerces ouverts avec capacité réduite, rassemblements limités à 10 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Pays-Bas : Bars et restaurants ouverts jusqu'au 15 novembre, rassemblements limités à 30 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'informations : Reopen EU

Pologne : Bars et restaurants fermés, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Ambassade de France en Pologne

Portugal : Confinement de certaines communes, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d'infos : Reopen EU

République tchèque : Confinement et couvre-feu de 21h à 5h - déplacements interdits sauf exception, commerces non essentiels fermés, bars et restaurants fermés, écoles, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements interdits, masque obligatoire.

Plus d'informations : Reopen UE

Slovénie : Couvre-feu de 21h à 6h, déplacements interdits hors de la municipalité de résidence, commerces non essentiels, bars et restaurants fermés, rassemblements limités à 6 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'infos : Reopen UE / France diplomatie

Suisse : 4 convives par table au restaurant, enseignement à distance dans le secondaire, rassemblements limités à 5 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics

Plus d'informations : Reopen UE

Royaume-Uni : Restrictions variables selon la circulation du virus (3 zones) et confinement de deux semaines au Pays de Galles.

Plus d'informations : France diplomatie

Suède : Rassemblements limités à 50 personnes

Plus d'informations : Ambassade de France en Suède