Commission européenne : suivez en direct les auditions par le Parlement européen de Mairead McGuinness et Valdis Dombrovskis

Vendredi 2 octobre, suivez en direct les auditions de Mairead McGuinness et Valdis Dombrovskis par les eurodéputés.

Le letton Valdis Dombrovskis et l'irlandaise Mairead McGuinness sont auditionnés aujourd'hui par les eurodéputés qui doivent ensuite valider leur candidature aux postes de commissaires européens - Crédits : EPP Group / Flickr CC BY 2.0 | CC BY-ND 2.0

Après la démission du commissaire européen au Commerce Phil Hogan le 26 août dernier, la présidente de la Commission européenne a proposé un léger remaniement de son collège, modifiant l'étendue de certains portefeuilles. La nouvelle candidate du gouvernement irlandais Mairead McGuinness ainsi que l'héritier présumé du portefeuille de Phil Hogan, l'actuel vice-président et commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis, doivent ainsi (re)passer vendredi 2 octobre par le processus d'auditions organisées par le Parlement européen. Des auditions publiques, que vous pouvez suivre en direct en suivant les liens.

Qui est Mairead McGuinness ?

Commissaire-désignée aux Services financiers, stabilité financière et union des marchés de capitaux, Mairead McGuinness est issue du Parti populaire européen (PPE). Au niveau national, elle est membre du Fine Gael, parti de centre droit irlandais.

Disposant d'une formation en économie agricole, comptabilité et finances, elle a d'abord travaillé comme journaliste de 1980 à 2004.

En 2004, elle est élue pour la première fois députée au Parlement européen où elle siège notamment dans la commission dédiée à l'agriculture et au développement rural. Réélue à chacun des scrutins, elle est depuis janvier 2017 la première vice-présidente du Parlement européen et dispose d'une bonne connaissance du fonctionnement des institutions européennes.



Le 26 août 2020, le commissaire irlandais au Commerce Phil Hogan a remis sa démission après avoir enfreint en Irlande les règles sanitaires liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ayant annoncé son intérêt pour le poste, elle est sélectionnée par l'Irlande comme candidate, aux côtés de Andrew McDowell. Après un entretien avec les deux candidats, la présidente de la Commission européenne a proposé sa nomination au poste de commissaire aux Services financiers le 8 septembre.

Si le Parlement européen confirme sa nomination lors d'un vote prévu le 7 octobre en session plénière, Mairead McGuinness serait alors en charge de la réforme du Semestre européen et aurait la responsabilité de de plusieurs plans financiers et sociaux, tels que le Socle européen des droits sociaux, le Plan d'investissement pour une Europe durable, la stratégie pour le futur industriel de l'Europe ou pour les petites et moyennes entreprises. Elle serait également en charge de la modernisation de l'économie et les transformations des secteurs financier et industriel et des transitions écologique et numérique de ces secteurs.

Qui est Valdis Dombrovskis ?

Commissaire-désigné au Commerce, Valdis Dombrovskis est issu du Parti populaire européen (PPE).

Commissaire européen depuis 2014, le letton Valdis Dombrovskis occupe actuellement le poste de commissaire à l'Economie dans la Commission von der Leyen. Depuis la démission du commissaire européen au Commerce Phil Hogan le 26 août dernier, il occupe également par interim la vacance de son portefeuille.

Après un début de carrière scientifique, il intègre la Banque centrale lettone en 1998. Il entre ensuite en politique en 2002, occupant le poste de ministre des Finances letton jusqu'en 2004. Après un mandat de député européen, il est Premier ministre de 2009 à 2014, dirigeant trois gouvernements successifs. Adepte des politiques de rigueur économique dans son pays, il s'est ensuite battu comme commissaire pour le respect des obligations budgétaires des Etats membres.



Sa mission comme vice-président est avant tout de superviser le travail d'autres commissaires pour approfondir l'Union économique et monétaire ainsi que l'Union bancaire. Il assure également le dialogue entre la Commission et les différentes instances économiques et financières, notamment la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Eurogroupe et le Conseil des Affaires économiques et financières.

Si le Parlement européen confirme sa nomination lors d'un vote prévu le 7 octobre en session plénière, Valdis Dombrovskis reprendrait alors l'intégralité des missions du portefeuille commercial. Il travaillerait alors avec l'aide d'un "Chief Enforcement Officer", responsable du respect des accords commerciaux européens.

Parmi les dossiers prioritaires de son portefeuille figure ainsi la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec la perspective d'un accord en 2022. Mais aussi la poursuite des négociations pour un traité commercial avec les Etats-Unis, un accord global avec la Chine, et une zone de libre-échange entre l'Union et l'Afrique. Il travaillerait également à la négociation de traités avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le commissaire aurait aussi la charge de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, et de l'inclusion du développement durable dans chaque accord commercial, notamment dans le cas d'une taxe carbone aux frontières.