Carte interactive : découvrez les plus grands musées européens Carte et comparatif Camille Richir, mis à jour par Agnès Faure

Toute l'Europe vous fait voyager entre les murs des musées les plus visités de chaque pays. Un centre scientifique en Estonie, un château mythique en Roumanie : découvrez les musées européens grâce à notre carte interactive.

Le Louvre, le British Museum, le musée de la Reine Sofia ou encore le Colisée de Rome : les musées les plus visités d'Europe bénéficient d'un rayonnement mondial ! Sept des vingt musées les plus visités au monde se situent d'ailleurs dans l'Union européenne. Au-delà des classements, chaque pays de l'UE abrite en son sein des joyaux, des œuvres et des curiosités qui témoignent de l'histoire européenne.

Cliquez sur les cercles orange pour accéder à plus d'informations sur chaque musée.

Découvrez en vidéo la Nuit européenne des musées :

