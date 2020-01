Brexit : et maintenant ? Synthèse

[DOSSIER SPÉCIAL] Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020, l'Union européenne perd pour la première fois l'un de ses membres. Trois ans et demi après le référendum britannique sur le Brexit, le Royaume-Uni s'apprêterait donc à naviguer seul, hors de toute contrainte européenne... Pourtant, la réalité est plus complexe. Si l'Union décide désormais à 27 et non plus 28, ce n'est que dans quelques mois que le Brexit pourrait produire ses principaux effets. Du moins si les négociateurs britanniques et européens parviennent, d'ici là, à un accord dont le contenu reste à définir pour l'essentiel. Au vu des efforts qu'ils ont déjà dû produire ces dernières années, leur tâche s'annonce donc ambitieuse...

Quelles conséquences pour les Européens ?

Le Royaume-Uni quitte bel et bien l'Union européenne. Frontières, formalités de séjour, souveraineté... passage en revue de ce qui change dès le 1er février, et de ce qui prendra plus de temps.

Voyager, investir, étudier, résider... voici où trouver les réponses à vos questions.

L'accord de Brexit ne résout pas la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Les 73 eurodéputés britanniques ont quitté l'institution le 31 janvier. Un départ qui change les rapports de force au sein de l'institution.

Les enjeux de la période de transition

Après le Brexit, les Britanniques et les Européens doivent redéfinir leur relation commerciale. Quelles sont les différentes options possibles ?

Hésitant sur sa stratégie, le gouvernement britannique pourrait de nouveau se retrouver face à des Européens particulièrement soudés.

Le Français est aux commandes des négociations depuis 2016. Il doit maintenant trouver un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Les principaux éléments du texte adopté par Boris Johnson et l'UE en octobre 2019.

2016 - 2019 : retour sur 3 ans de négociations

Pourquoi le Brexit ? Que se passe-t-il le 31 janvier 2020 ? Retour sur les fondamentaux.

Une chronologie des moments clés du Brexit depuis le 23 juin 2016.

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. Pourquoi ? Avec quelles conséquences ? L'essentiel en trois minutes.

Malgré leur vote en faveur de l'accord de sortie mercredi 29 janvier 2020, beaucoup d'eurodéputés ont tenu à faire part de leurs regrets.

Reports, accords, négociations, élections... dans ce dossier spécial, Toute l'Europe fait le point sur les rebondissements du Brexit depuis le référendum.