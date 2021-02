[Brève] La plateforme française "Bouge ton Coq" récompensée par le Comité économique et social européen Actualité

L'initiative citoyenne a obtenu l'un des 23 prix de la solidarité civile octroyés par le Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles pour son action dans les territoires face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

L'organe représentatif de la société civile à Bruxelles a remis le prix de la solidarité civile à 23 projets issus de la société civile européenne - Crédits : Union européenne

La plateforme Bouge Ton Coq réunit des organisations ayant pour but de revitaliser les régions françaises. En mars 2020, elle a lancé une initiative visant à redistribuer des fonds aux entreprises, producteurs et artisans les plus touchés par les mesures de confinement. Pour cela, un réseau de sponsors et une campagne de collecte de fonds ont été mis en place. Jusqu'à présent, cette initiative a aidé 300 entreprises et artisans grâce à plus de 300 000 euros de dons.

Organisé par le CESE, le prix de la solidarité civile, remplace pour cette année 2020, le traditionnel prix de la société civile, qui existe depuis 2006, avec pour thème "la société civile face au Covid-19". Il récompense les initiatives citoyennes lancées en réaction à la crise économique et sanitaire dans l'un des 27 Etats membres et le Royaume-Uni. La plupart des projets ciblaient des groupes de personnes vulnérables parmi les plus touchées par la crise, comme les personnes âgées, les jeunes, les sans-abri, le personnel médical ou encore les travailleurs. Cinq domaines d'action ont été traité en majorité : l'aide alimentaire et l’assistance aux groupes vulnérables, le matériel médical, les services de conseil, les services éducatifs et l’information sur la pandémie ou encore la culture. Parmi les autres initiatives récompensées, aux côtés de la plateforme française "Bouge ton Coq", on trouve un projet de fabrication du matériel de protection sanitaire en Suède, le lancement d'une plateforme pour lutter contre la désinformation en Autriche ou encore un service de conseil accessible 24 heures sur 24 en Allemagne, pour donner aux jeunes et aux enfants un accompagnement gratuit et un soutien psychologique par WhatsApp ou par SMS. Chacun des 23 lauréats a reçu une récompense de 10 000€.

Organisé par le Comité économique et social européen (CESE), le prix a pour vocation de récompenser et encourager les initiatives concrètes lancées par la société civile et saluer la solidarité des citoyens face à la crise. "La société civile s’est trouvée en première ligne de toutes les initiatives solidaires et, sans l’aide qu’elle a apportée sur le terrain, le tribut payé à cette pandémie aurait été autrement plus lourd", a expliqué M. Cillian Lohan, le vice-président du CESE chargé de la communication. Le CESE est un organe consultatif qui représente la société civile à l'échelle de l'UE.

