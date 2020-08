[Brève] L'Union européenne signe un nouvel accord tarifaire avec les Etats-Unis Actualité Noémie Galland-Beaune

L’accord signé le 24 août doit entraîner une baisse des tarifs douaniers sur les importations de plusieurs biens.

Ces nouvelles réductions tarifaires entre les Etats-Unis et l'Union européenne sont les premières "depuis plus de deux décennies", souligne la Commission européenne dans un communiqué. L'UE va de son côté supprimer les droits de douanes sur les importations de homard vivant et congelé en provenance des États-Unis pendant 5 ans. De l’autre, les Etats-Unis s'engagent à réduire de moitié leurs droits d'exportations sur certains plats cuisinés, de la verrerie en cristal, des préparations de surface, des poudres propulsives, des briquets et des pièces détachées de briquets.

Cet accord mutuel vise à relancer les relations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Il "conduira à des accords supplémentaires visant à rendre le rendre le commerce transatlantique plus libre, plus équitable et plus réciproque", a estimé le commissaire européen au Commerce Phil Hogan. Depuis l’élection de Donald Trump et l'abandon des négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TAFTA) en 2016, les relations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis se sont dégradées.