[Brève] Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, confirme l'organisation de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), à l'invitation de son président Patrick Bernasconi, a accueilli, mercredi, Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, pour une réunion de travail en visio-conférence et de mobilisation des Conseils économiques et sociaux (CES) européens à la Conférence sur l'Avenir de l'Europe.