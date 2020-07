Après la crise, la relance économique européenne Actualité La rédaction

[Dossier spécial] Sinistrée par la pandémie de Covid-19 au premier semestre 2020, l'Europe tente de relancer son économie pour endiguer la crise sans précédent qui se profile et amortir les 8% de récession du PIB de l'UE prévus par la Commission européenne en 2020. Après un premier plan d'urgence de 540 milliards d'euros initié en avril 2020, deux autres instruments sont désormais en discussion : le budget pluriannuel 2021-2027, d'un montant de 1 074,3 milliards d'euros, auquel est adjoint un plan de relance de 750 milliards d'euros. Un dispositif d'une ampleur inégalée dans l'histoire européenne et dont la mise en œuvre va nécessiter un travail politique, législatif et bureaucratique titanesque. Après de longs mois de tractations en coulisses et quatre jours d'intenses négociations au Conseil européen, les Vingt-Sept ont trouvé un premier accord sur le sujet, mais le chemin est encore long avant que cette relance économique européenne ne devienne réalité. Processus politique d'adoption de ces mesures, contrôle de l'utilisation de ces fonds ou encore conséquences concrètes de l'effort de relance pour les territoires, Toute l'Europe vous propose une radioscopie de la relance économique européenne et des enjeux qu'elle soulève.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président du Conseil Charles Michel se saluent sous le regard d'Angela Merkel lors du Conseil européen décisif qui s'est tenu du 17 au 21 juillet

Plan de relance et budget pluriannuel : que contient l'accord trouvé au Conseil européen ?

Mardi 21 juillet, les chefs d'Etat et de gouvernement européen ont trouvé un compromis autour du futur budget pluriannuel de l'UE (2021-2027) ainsi que du plan de relance, destiné à amortir le choc de la crise du coronavirus. Quels en sont les grands principes ?

[Infographie] Qu'est-ce que le plan de relance de l'Union européenne ?

Proposé par la Commission européenne le 27 mai et amendé par le président du Conseil européen le 10 juillet, le plan de relance pour faire face aux conséquences économiques de la crise du Covid-19 repose sur une architecture complexe. Modalités de l'emprunt, allocation de prêts et de subventions, ou encore remboursement de la dette contractée, Toute l'Europe fait le point sur son fonctionnement.

Covid-19 : les détails du plan de relance de la Commission européenne

Mercredi 27 mai, la Commission européenne a présenté un fonds de relance adossé à un nouveau budget pluriannuel pour répondre à la crise du Covid-19. Un art de la synthèse délicat, mêlant des éléments novateurs satisfaisant l'Allemagne et les pays du Sud, à des garde-fous rassurants pour les Etats "frugaux".

[Revue de presse] Covid-19 : le Conseil européen charge la Commission d'élaborer un plan de relance

Au terme d’un Conseil européen sans surprise, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont entériné un accord de principe sur la nécessité d’un plan de relance économique à moyen-terme. Les modalités de ce plan massif n'étant pas précisées, ils ont chargé la Commission européenne d'en définir les détails pour le 6 mai prochain.

[Revue de presse] La France et l'Allemagne proposent un plan de relance inédit

Le président français et la chancelière allemande ont dévoilé lundi 18 mai une initiative commune pour relancer l'économie européenne, mise à mal par la crise du coronavirus. Parmi les propositions, la création d’un fonds d'endettement européen va à l'encontre des traditions budgétaires allemandes.

[Revue de presse] Covid-19 : la Commission européenne dévoile un plan de relance innovant

Mercredi 27 mai, la Commission européenne a mis sur la table un emprunt commun de 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pandémie. Une décision que beaucoup considèrent comme un tournant majeur pour l'Europe.

[Revue de presse] Conseil européen : fumée blanche au cinquième jour des négociations sur le plan de relance

Réunis à Bruxelles depuis vendredi 17 juillet, les dirigeants européens se sont accordés ce mardi 21 juillet au matin sur un plan de relance économique et sur le prochain budget pluriannuel. Après cinq jours d'âpres négociations, l'accord trouvé marque un tournant dans la construction européenne, estiment de nombreux commentateurs.

Covid-19 : quels sont les enjeux de la relance économique européenne ?

Le Conseil européen a chargé la Commission européenne d'élaborer un fonds de relance adossé au futur budget pluriannuel revu à la hausse. A la lumière des divisions politiques qui opposent les Etats membres sur le sujet, à quoi ce plan pourrait-il ressembler ? Et de quelle marge de manœuvre l'exécutif dispose-t-il ?

[Revue de presse] Plan de relance : Charles Michel en quête de compromis

En amont du sommet européen des 17 et 18 juillet, les négociations se poursuivent autour du prochain budget pluriannuel de l'Union et du plan de relance qui lui serait adossé. Le président du Conseil européen, Charles Michel, élabore une nouvelle proposition à soumettre aux Vingt-Sept, dans l'espoir de parvenir à un compromis au cours de l'été.

Apartés, réunions informelles et jeu de regards : comment les réunions physiques façonnent les décisions européennes

Pendant la crise du Covid-19, nombre de négociateurs et politiques européens ont déploré devoir mener leurs discussions à distance. Alors que les vingt-sept chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent de visu pour la première fois depuis cinq mois à l'occasion du Conseil européen des 17 et 18 juillet, Toute l'Europe s'interroge sur l'apport de ces rencontres physiques dans la prise de décision.

Qui sont les pays dits frugaux ?

Le groupe des "frugaux" (parfois appelés "les quatre austères" ou "radins") désigne un ensemble de pays d'Europe centrale et du Nord, hostiles à un budget européen trop important et attachés à l'orthodoxie budgétaire. Il regroupe les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche.

Valérie Hayer : "Il faut absolument que les Etats sortent de cette logique délétère du juste retour"

Dans une interview à Toute l’Europe, la députée européenne Valérie Hayer revient sur le rôle du Parlement européen dans la relance économique européenne. Membre de l’équipe de négociations sur le futur budget pluriannuel (2021 – 2027) et co-rapporteure sur la réforme des ressources propres, elle prône la mise en place rapide de nouvelles recettes pour l’Union ainsi qu’une solidarité plus grande entre Etats.

Qu'est-ce que le groupe de Visegrád ?

Le groupe de Visegrád (également appelé V4 ou encore Visegrád 4) désigne un ensemble de quatre pays d'Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.

[Revue de presse] Plan de relance : le couple franco-allemand à la manoeuvre

Alors que l'Allemagne s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l'UE, Emmanuel Macron rend visite à Angela Merkel ce lundi 29 juin. Les deux leaders doivent peaufiner ensemble leur argumentaire, dans l'espoir de faire adopter un plan de relance de 750 milliards d'euros lors du prochain sommet européen qui aura lieu les 17 et 18 juillet prochains.

[Revue de presse] Au Parlement européen, Angela Merkel plaide pour une union solidaire et démocratique

Mercredi 8 juillet, Angela Merkel a présenté aux eurodéputés le programme de son gouvernement, qui préside le Conseil de l'UE pour les six prochains mois. Parmi ses priorités, faire adopter rapidement le plan de relance européen et faire taire les critiques sur le manque de solidarité de l'UE.