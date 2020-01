Agenda 2020, l'Europe tournée vers l’avenir Actualité Baptiste Roman

Après une année 2019 ponctuée par le renouvellement des plus hauts postes de l'Union (Parlement, Banque centrale, Commission et Conseil européens), 2020 pourrait sonner l'heure d'un nouveau départ pour les Vingt-Sept. Découvrez mois par mois les principaux événements à venir.

Le Parlement européen à Bruxelles, vu depuis le parc Léopold - Crédits : artJazz / iStock

Plus de 47 ans après son entrée dans l'Union, le Royaume-Uni devrait sortir de l'UE le 31 janvier à minuit. Des négociations devraient néanmoins se poursuivre au moins jusqu'au 31 décembre 2020 pour déterminer les nouvelles relations qui lieront l'ancien Etat membre aux Européens.

Les Vingt-Sept, de leur côté, tenteront de panser la blessure en relançant la construction européenne. A l'initiative de sa présidente Ursula von der Leyen, la Commission européenne lancera cette année une Conférence sur l'avenir de l'Europe, afin de déterminer les grands axes d'amélioration de l'Union. Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'UE, mais aussi citoyens européens seront impliqués dans ce projet qui devrait courir jusqu'en 2022.

Autre grand projet de la Commission européenne : le Pacte vert, qui devrait être précisé petit à petit dans l'année. L'objectif ? S'engager vers la neutralité carbone pour 2050, et être prêt pour la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni) en novembre, destinée à être la conférence climatique la plus importante depuis la COP21 de Paris.

Janvier

Comme chaque année, le mois de janvier est une période chargée dans l’Union européenne. Dès le premier jour de l’année, plusieurs villes ont été inaugurées comme nouvelles capitales européennes de la culture, du sport ou encore de la jeunesse.

Au 1er janvier également, la Finlande a passé la main à la Croatie pour prendre la tête du Conseil de l’UE pour six mois. C’est la première fois que la Croatie obtient un rôle aussi important, depuis son entrée dans l’Union il y a six ans et demi. Mais tandis que certains Etats membres s’intègrent de plus en plus, un autre s'apprête à quitter l'UE. Au 31 janvier, le Royaume-Uni de Boris Johnson devrait accomplir le Brexit, et donc ne plus faire partie de l’Union.

01/01 : La Croatie occupe la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

01/01 : Rijeka (Croatie) et Galway (Irlande) sont capitales européennes de la culture pour un an. Amiens devient capitale européenne de la jeunesse. Lisbonne (Portugal) est la capitale verte européenne pour 2020. Malaga (Espagne) devient capitale européenne du sport et, avec Göteborg (Suède), capitale européenne du tourisme intelligent.

05/01 : Deuxième tour de l'élection présidentielle en Croatie. L'ancien Premier ministre Zoran Milanović (social-démocrate), arrivé en tête au premier tour, remporte le scrutin face à la présidente sortante Kolinda Grabar-Kitarović (conservatrice).

09/01 : L'accord sur le Brexit pourrait être soumis au vote du parlement britannique. En tout état de cause, il devra être ratifié par les parlementaires britannique et européen avant le 31 janvier.

12/01 : Démission du Premier ministre maltais Joseph Muscat. Certains de ses proches sont mis en cause dans l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia.

14/01 : Ursula von der Leyen présente le financement du Pacte vert européen. Un "fonds pour une transition juste" devrait notamment aider certains Etat membres à mettre en place le nouveau programme environnemental de l'UE. Le même jour, la Commission européenne présente sa feuille de route pour l’Europe sociale, avec l'ouverture d'une discussion sur un mécanisme de salaire minimum dans tous les pays européens.

29/01 : Présentation du programme de travail de la Commission pour 2020.

31/01 : A moins d'un nouveau report, le Royaume-Uni quitte l’Union européenne à minuit.

Brexit : tous les événements depuis le référendum

Février

Si le Brexit a bien lieu dans la nuit du 31 janvier au 1er février, c'est à cette date que s'ouvrira la période de transition entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, pendant laquelle des représentants britanniques devront s'entendre avec les négociateurs européens sur la future relation entre le pays et l'Union. Ce sera aussi le moment pour l'Union européenne de prendre un moment d'introspection, et de réfléchir à son fonctionnement démocratique dans le cadre de la première phase de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Février devrait également être un mois d'élections. Les législatives slovaques constitueront un premier test pour le Premier ministre social-démocrate Peter Pellegrini. Celui-ci avait remplacé Robert Fico en 2018, démissionnaire à la suite de l'assassinat du journaliste Ján Kuciak. En Grèce, c'est le président de la République Prokópis Pavlópoulos qui remettra son titre en jeu. Il sera élu par les 300 parlementaires à une date inconnue pour le moment.

01/02 : Début de la période de transition du Brexit, et ouverture des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur leur relation future.

29/02 : Elections législatives en Slovaquie.

Février : Première phase de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Février : Election présidentielle en Grèce, au suffrage indirect.

Mars

Grande promesse de la Commission von der Leyen, les mesures phares du Pacte vert européen devraient être dévoilées au mois de mars. Au programme, une proposition de loi sur la neutralité climatique en 2050, mais également un "pacte européen" destiné à inclure la population dans l'action climatique. Le premier Conseil européen de l'année devrait soutenir ces grandes orientations, en parallèle d'un travail mené pour dégager un accord sur le budget pluriannuel 2021-2027 de l'Union.

15/03 et 22/03 : Elections municipales en France.

26/03 et 27/03 : Les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres se réunissent à Bruxelles, au sein du Conseil européen.

Mars : La Commission européenne lance un "pacte climatique européen" et propose une loi sur la neutralité climatique pour 2050. L'exécutif européen présente aussi une stratégie industrielle, un plan d'action pour l'économie circulaire et une stratégie pour la biodiversité.

Mars : Nouveau sommet au format Normandie (Allemagne, France, Russie, Ukraine) sur la résolution de la guerre dans le Donbass ukrainien.

Avril

Le mois d'avril pourrait être celui de la démonstration de vigueur de l'Otan. Six mois après qu'Emmanuel Macron a remis en question le rôle de l'organisation, les Etats-Unis organiseront un vaste exercice militaire conjoint avec leurs alliés européens. 37 000 soldats sont attendus pour des exercices en Allemagne, en Pologne, dans les pays Baltes et en Géorgie.

Avril : Exercice militaire conjoint Defender Europe 20 (jusqu'au mois de mai).

Printemps : Présentation de la stratégie européenne "De la ferme à la fourchette", afin de verdir la Politique agricole commune (PAC).

Mai

Comme chaque année, mai est le mois de l'Europe. Mais en 2020, les 27 Etats membres fêteront plus particulièrement les 70 ans de la déclaration Schuman. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français avait proposé la création d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, prémices de l'Union.

Le 8 mai, l'Europe fêtera également les 75 ans de la victoire alliée sur l'Allemagne nazie. Le président français devrait se rendre à Moscou, à l'invitation de Vladimir Poutine.

07/05 : Elections locales au Royaume-Uni, dont celle de la mairie de Londres.

08/05 : 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie.

09/05 : Fête de l'Europe, 70e anniversaire de la déclaration Schuman.

Mai : Election présidentielle en Pologne.

Mai : Sommet Union européenne - Balkans occidentaux.

Juin

Alors que la mise en place du Pacte vert devrait battre son plein en Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel seront attendus à Camp David, aux Etats-Unis, pour un sommet du G7 où l'on ne devrait pas parler de changement climatique, selon Donald Trump.

Dans le même temps, l'Europe vivra au rythme des matchs du championnat d'Europe de football. 12 villes accueilleront les rencontres, et le Portugal fera tout pour conserver son titre, acquis quatre ans plus tôt face à la France.

10/06 au 12/06 : Sommet du G7 à Camp David (Etats-Unis).

12/06 : Début du championnat d'Europe de football.

18/06 et 19/06 : Conseil européen à Bruxelles.

Juin : La Commission européenne publie son évaluation finale des plans des États membres visant à mettre en œuvre les objectifs européens en matière d'énergie et de climat à l'horizon 2030.

Eté : La Commission européenne présente une "stratégie chimique durable" et un plan pour porter à 55% la réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

Juillet

Au 1er juillet, les négociateurs britanniques et européens devront avoir décidé s'il faut prolonger ou non la période de transition du Brexit. Pour l'instant, celle-ci doit prendre fin au 31 décembre 2020.

Le même jour, la Croatie passera la main à l'Allemagne pour la présidence tournante du Conseil de l'UE. Le premier travail des Allemands sera de lancer la deuxième partie de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui devrait être axée sur les priorités politiques.

01/07 : Fin de la présidence croate du Conseil de l'UE, et début de la présidence allemande.

01/07 : Date butoir pour prolonger la période de transition du Brexit.

12/07 : Finale du championnat d'Europe de football.

Juillet : Deuxième phase de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Août

Le mois d'août est généralement calme dans les institutions européennes. Pendant la suspension des travaux du Parlement européen, les fonctionnaires de la Commission pourront toujours réfléchir à l'organisation du sixième sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui devrait avoir lieu en Europe avant la fin de l'année 2020.

Ou mûrir une nouvelle proposition de taxe Gafa en cas d'échec des négociations à l'OCDE ? Un accord pourrait être trouvé sur l'imposition de l'économie numérique avant fin 2020.

Septembre

Près d'un an après le tout premier accord commercial signé entre l'Union européenne et la Chine, les deux partenaires devraient se retrouver en Allemagne pour un sommet, en vue d'un nouveau partenariat stratégique. Les intérêts sont importants, mais les divergences politiques et économiques le sont également.

19/09 et 20/09 : Journées européennes du patrimoine.

28/09 : Elections sénatoriales en France, au suffrage indirect.

Septembre : Sommet UE-Chine à Leipzig (Allemagne).

Octobre

En octobre, les Lituaniens seront appelés à désigner les 141 membres du Seimas, le Parlement national. Le Premier ministre Saulius Skvernelis tentera de conserver la majorité obtenue quatre ans plus tôt par la victoire surprise de l'Union lituanienne agraire et des verts, en coalition avec les sociaux-démocrates.

11/10 et 25/10 : Elections législatives en Lituanie.

15/10 et 16/10 : Conseil européen.

Novembre

Au début du mois de novembre, les Européens suivront avec attention l'actualité américaine. Une réélection de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait signifier quatre années supplémentaires d'une relation difficile sur les plans économiques et climatiques.

Quelques jours plus tard, la COP26, organisée en Ecosse, sera tout aussi attendue. A l'approche de cette conférence internationale sur le climat, l'Union européenne devra avoir revu ses objectifs climatiques à la hausse. L'UE devra aussi avoir commencé à mettre en œuvre son Pacte vert, afin de démontrer sa bonne volonté et conserver son rang de leader dans la lutte contre le changement climatique. Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, la COP26 doit en effet déboucher sur un nouvel accord mondial visant à rehausser les engagements des Etats parties à l'accord de Paris de 2015.

03/11 : Elections présidentielle, législatives et sénatoriales aux Etats-Unis.

09/11 au 20/11 : COP26 à Glasgow (Royaume-Uni).

21/11 et 22/11 : Sommet du G20 à Riyad (Arabie Saoudite).

Décembre

A moins d'un délai accordé six mois plus tôt pour prolonger la période de transition, la fin de l'année 2020 devrait être synonyme de fin du Brexit. Le 31 décembre à minuit, le Royaume-Uni et l'Union européenne devraient devenir deux partenaires liés par des accords et traités bilatéraux.

En décembre, les Roumains seront, de leur côté, appelés aux urnes pour décider de donner suite ou non à leur gouvernement pro-européen de centre-droit. Celui-ci a accédé au pouvoir en décembre 2019, à la suite d'une contestation populaire et d'une motion de défiance adoptée par le parlement à l'encontre du précédent gouvernement social-démocrate.

10/12 et 11/12 : Conseil européen.

31/12 : Fin de la période de transition du Brexit.

Décembre : Elections législatives en Roumanie.